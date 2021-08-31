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ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد للرد على فشل صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قدم عرضين لباريس سان جيرمان إلا أن النادي الباريسي رفض العرض الأول ولم يرد على العرض الثاني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد انسحب بشكل نهائي من المفاوضات مع باريس سان جيرمان بسبب تجاهل النادي الباريسي الرد على الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قررت بدء الحرب على باريس سان جيرمان عن طريق الدخول في مفاوضات مع مبابي وتقديم عرض يفوق ما سيقدمه له النادي الباريسي من أجل التجديد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي في حديقة الأمراء ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسيستغل باريس سان جيرمان تلك المدة من أجل إقناعه بالتجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيضطر للانتظار حتى الأول من يناير المقبل وهو الموعد القانوني لبدء المفاوضات مع مبابي على أمل الحصول على توقيعه مجانا حتى ينضم إلى صفوفه في الصيف المقبل.

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