انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور)

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية.



وقال “مكى” إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات والوفيات للأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.



و أشار “مكى” إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.



و أضاف أن العمل يتم من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية ومن خلال 52 وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي اقرب مستشفي في حالة الاحتياج.