"رجال الشرطة قالولي مش هنرجع إلا وابنك معانا".. والد زياد يروي كواليس اختطاف نجله

كشف أحمد البحيري، والد الطفل زياد الذي تم تحريره بعد اختطافه، كواليس عملية اختطاف ابنه وتحريره من قبل رجال الأمن في الغربية.



وقال "البحيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "أثناء الواقعة مكنتش موجود في المحل، وهو محل قطع غيار سيارات، وأنا كنت في الشقة وبعدين سمعت صراخ جامد من زوجتي، وجريت على أساس أن الطفل اتعور".



وأضاف: "أول ما نزلت عرفت بواقعة الاختطاف، وبعدها اتصلت بالنجدة، وقالولي إحنا مش هنرجع إلا وابنك معانا، طريقة الخطف كانت وحشية، وابني رجع في أقل من 48 ساعة بفضل الرئيس السيسي ووزارة الداخلية".



وتابع: "بعدها بأربع ساعات وربع كلمني أحد الخاطفين في التليفون وكان بيستخدم الجهاز الذي يغير صوت الشخص، وقالي ابنك معايا، أنا افتكرت أنه حد بيهزر معايا وبعدين طلبت أكلم زياد وكان صوته متغير، وسألته على اسم والدته واسمي وقالي الحقني يا بابا وتأكدت أنه ابني".



واستطرد: "الساعة 6 وتلت اتصلوا بيا وطلبوا مبلغ 2 مليون جنيه، وتاني يوم قالي فيه ناس كتير عايزة تشتريه لأنه كان بيشتت أفكاري علشان يخوفني ويهددني، والأجهزة الأمنية طلبت مني أني أطول المكالمة لتتبع موقع المختطفين، وقالولي هنرجع ابنك سالم غانم بدون أي فلوس".