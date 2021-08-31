Advertisements

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مصير طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وارتبط اسم طاهر بالرحيل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد النادي الأحمر مع الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.


وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"طاهر محمد طاهر يقترب من الانتقال الي سموحه لمده موسم علي سبيل الإعارة".


وأضاف:"وجلسه بين الكابتن محمود الخطيب و المهندس فرج عامر غدا للاتفاق علي التفاصيل الماليه الخاصة باللاعب".

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر الاهلي الأهلى مع شادى حسين

أخبار تهمك

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتي الثنائي الإفريقي

مفاجأة مدوية.. حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي إلى الزمالك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يدرس طرد الثلاثي الأجنبي

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements