الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مصير طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.









وارتبط اسم طاهر بالرحيل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد النادي الأحمر مع الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.









وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"طاهر محمد طاهر يقترب من الانتقال الي سموحه لمده موسم علي سبيل الإعارة".









وأضاف:"وجلسه بين الكابتن محمود الخطيب و المهندس فرج عامر غدا للاتفاق علي التفاصيل الماليه الخاصة باللاعب".



