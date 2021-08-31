Advertisements

بسمة وهبة توجه رسالة حب وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. تفاصيل

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة لجمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "وهبة" قائله: "لما قال ما تخافوش يا مصريين كان صادق كلنا عايشين أمنين علي بيوتنا وأولادنا وأهلنا عايشين وحاسين إن فيه ضهر لينا بعد ربناضهر اسمه عبدالفتاح السيسي.



وأضافت: "رئيس إنسان يتقي الله في شعبه ووطنه ده كان شعوري بعد تحرير طفل الغربية المخطوف علي يد جهاز شرطة مصر العظيم عين باتت تحرس في سبيل الله أنا مصرية وأفتخر السيسي رئيسي تحيا مصر ربنا يحفظ مصر شعب ورئيس وجيش وشرطة وكل ذرة تراب من أرضك يا بلدي".

الكلمات المفتاحية

طفل الغربية تحرير طفل الغربية الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

نص الكلمة.. "السيسي" يكشف جوهر رسالة "السادات" للمصريين (فيديو)

كلمات مأثورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات (انفوجراف)

رئيس "الأورمان"لـ الفقراء: "إحنا معاكم وحاسين بيكم"

فنانو مصر: "هننزل يوم الجمعة عشان نوري العالم أننا شعب مترابط" (فيديو)

داعية إسلامي: الإرهابيون باعوا أنفسهم إلى الشيطان (فيديو)

والدة عائد من ليبيا تزغرد على الهواء وتدعو للسيسي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements