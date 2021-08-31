بسمة وهبة توجه رسالة حب وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. تفاصيل

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة لجمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "وهبة" قائله: "لما قال ما تخافوش يا مصريين كان صادق كلنا عايشين أمنين علي بيوتنا وأولادنا وأهلنا عايشين وحاسين إن فيه ضهر لينا بعد ربناضهر اسمه عبدالفتاح السيسي.







وأضافت: "رئيس إنسان يتقي الله في شعبه ووطنه ده كان شعوري بعد تحرير طفل الغربية المخطوف علي يد جهاز شرطة مصر العظيم عين باتت تحرس في سبيل الله أنا مصرية وأفتخر السيسي رئيسي تحيا مصر ربنا يحفظ مصر شعب ورئيس وجيش وشرطة وكل ذرة تراب من أرضك يا بلدي".



