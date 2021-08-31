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دمنهور يعود لتدريباته عقب ختام معسكر رأس البر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


أنهى الفريق الأول بنادى ألعاب دمنهور معسكره بمدينة رأس البر والذى إستمر لمدة أسبوع وإختتم معسكره يوم الأحد الماضى.

وخاض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر حيث واجه منتخب دمياط وتغلب عليه برباعية قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة الرباط والأنوار والفوز بهدفين نظيفين.

ويعود الفريق لتدريباته المعتادة بدمنهور بداية من الغد الأربعاء تحت قيادة مديره الفنى ياسر عبدالواحد والذى نجح فى قيادة الفريق للبقاء الموسم الماضى ليعلن مجلس إدارة دمنهور بقاؤه على رأس الجهاز الفنى بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية جديدة يوم الأحد المقبل لم يتم تحديد طرفها الثانى حتى الآن.

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