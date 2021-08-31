برسالة حب.. كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة كارول سماحة بعيد ميلاده ابنتها، حيث شاركت بعض الصور من الإحتفال، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سماحة" تعليقا موجهة من خلاله رسالة حب لإبنتها قائله: "عيد ميلاد سعيد لنور حياتى، إنك كنز لى ولعائلتنا".



يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، هى أغنية "شكرا" التى نجحت المخرجة بتول عرفة، فى تقديمها بشكل جديد حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب.