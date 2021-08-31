Advertisements

الأسهم الأوروبي تسجل مكاسب للشهر السابع على التوالي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ أثارت قفزة في التضخم توترات إزاء تحول محتمل في السياسة النقدية، لكن بالرغم من ذلك فإنها تنهي الشهر على مكاسب بحوالي اثنين في المئة بدعم من أرباح فصلية قوية للشركات وتفاؤل بتعاف اقتصادي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة لكنه سجل سابع شهر على التوالي من المكاسب، وهي أفضل سلسلة مكاسب شهرية له منذ 2013 .

 وجاء قطاع التكنولوجيا الأفضل أداء في أغسطس آب مع صعوده ستة بالمئة مدعوما بأرباح قوية لبضع شركات، في حين أن زيادة في الإصابات العالمية بكوفيد-19 دفعت أيضا المستثمرين إلى شراء أسهم القطاعات الأكثر صمودا أمام الجائحة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية اليوم الثلاثاء بعد بيانا أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في أغسطس آب، وأن زيادات أخرى متوقعة من المرجح أن تتحدى رأي البنك المركزي الأوروبي المعتدل بشأن نمو الأسعار.

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين في أغسطس آب مع هبوطها 4.2 بالمئة إذ دفعت تقلبات حادة في أسعار المعادن المستثمرين للانسحاب من القطاع الذي أظهر أداء جيدا منذ بداية العام.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه 0.7%بعد أن وافق حكومات الاتحاد الأوروبي على إزالة الولايات المتحدة من قائمة الاتحاد للسفر الآمن.

ويتوقع محللون أن تتماسك الأسهم الأوروبية حول مستوياتها القياسية الحالية للفترة المتبقية من 2021 بدعم من أرباح قوية للشركات، لكنهم يقولون إن القلق حيال تشديد السياسة النقدية الأميركية وانتخابات ألمانيا وحملة تنظيمية صينية صارمة ستقيد المكاسب.

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements