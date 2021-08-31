Advertisements

فريق طبي ينقذ ساق شاب من "البتر" في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة لإنقاذ ساق شاب من البتر "القطع" وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التى يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع بني سويف، وبدعم من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مستشفى التأمين الصحي

من جهته أشار الدكتور محمد يحيى أسماعيل مدير فرع بنى سويف إلى نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي "اليوم" في إجراء عملية إنقاذ ساق شاب، 32 سنة، مريض قدم سكرى ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل لمدة 6 أشهر بالتزامن مع إصابته بالتهاب نيكروزى مزمن، حيث نجح الفريق الطبي في عمل سمكرة لمفصل الكاحل وإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر.

وأضاف الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالته مستقرة، وقام فريق العمل بإجراء العملية، والمكون من الدكتور أحمد سيد بدوى رئيس قسم العظام، والدكتور أميل رشدى أخصائى العظام والنواب الدكتور معتز سليمان والدكتور أحمد خليل وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم وتمريض العمليات تحت إشراف زوبة شعبان مدير التمريض.

طفل بعضوين تناسليين

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة مستجدات الحالة الصحية لأحد الأطفال من مركز سمسطا، والذي ولد بعضوين تناسليين "ذكرى وأنثوي" حيث وجه المحافظ بتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية اللازمة للحالة، مع المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الصحي للمولود.

وكيل صحة بني سويف

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" فقد تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة إحدى المستشفيات الخاصة بسمسطا الى المستشفى التخصصى بمدينة بنى سويف لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه من المقرر تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل التحاليل الطبية اللازمة واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحاليل للتعامل مع الحالة.

الكلمات المفتاحية

مستشفى بني سويف التامين الصحي اطباء مصر اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ ساعة الا ربع

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ 41 دقيقة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

استئصال ورم 20 كيلو من رحم سيدة بـ"تأمين بني سويف" (صور)

إجراء أول جراحة لتركيب شريان صناعي بالطرف السفلي لمريض بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

يزن 25 كيلو.. استئصال ورم ضخم من رحم سيدة ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يشيد بفريق طبي نجح في استئصال ورم 25 كيلو من رحم "سيدة" بمستشفى التأمين الصحي (صور)

محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة

استغرقت 10 ساعات.. نجاح جراحة إعادة قدم طفل إلى طبيعتها ببني سويف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements