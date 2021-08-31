فريق طبي ينقذ ساق شاب من "البتر" في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

مستشفى التأمين الصحي



من جهته أشار الدكتور محمد يحيى أسماعيل مدير فرع بنى سويف إلى نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي "اليوم" في إجراء عملية إنقاذ ساق شاب، 32 سنة، مريض قدم سكرى ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل لمدة 6 أشهر بالتزامن مع إصابته بالتهاب نيكروزى مزمن، حيث نجح الفريق الطبي في عمل سمكرة لمفصل الكاحل وإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر.



وأضاف الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالته مستقرة، وقام فريق العمل بإجراء العملية، والمكون من الدكتور أحمد سيد بدوى رئيس قسم العظام، والدكتور أميل رشدى أخصائى العظام والنواب الدكتور معتز سليمان والدكتور أحمد خليل وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم وتمريض العمليات تحت إشراف زوبة شعبان مدير التمريض.



طفل بعضوين تناسليين





وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة مستجدات الحالة الصحية لأحد الأطفال من مركز سمسطا، والذي ولد بعضوين تناسليين "ذكرى وأنثوي" حيث وجه المحافظ بتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية اللازمة للحالة، مع المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الصحي للمولود.



وكيل صحة بني سويف





من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" فقد تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة إحدى المستشفيات الخاصة بسمسطا الى المستشفى التخصصى بمدينة بنى سويف لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة.



وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه من المقرر تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل التحاليل الطبية اللازمة واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحاليل للتعامل مع الحالة.



أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة لإنقاذ ساق شاب من البتر "القطع" وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التى يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع بني سويف، وبدعم من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.