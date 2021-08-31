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ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا إلى 4

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تسبب إعصار إيدا في ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وفيات، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا وتسبب الفيضانات في تعقيد جهود الإنقاذ.

وكما أودت شبكة "إن بي سي نيوز"، قال سكان مقاطعة سانت تشارلز، اليوم الثلاثاء، إنهم سيكونون بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل.

وقال زعماء محليون اليوم، إن مقاطعة سانت تشارلز، ولويزيانا، قد يكونان بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار إيدا.

وذكر بيان صحفي على موقع حكومة المقاطعة على الإنترنت: "يجب أن يستعد السكان للبقاء بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل. إذا كنت تستخدم مولدًا، فاستخدم أفضل الممارسات مثل إيقاف تشغيله قبل التزود بالوقود وإبقائه بالخارج"، مضيفًا، أنه يجب على السكان الابتعاد عن الطرق بسبب الأشجار المتساقطة وخطوط الكهرباء.

كانت المقاطعة، التي تقع على بعد نحو 25 ميلاً خارج نيو أورلينز، قيد الإخلاء الإلزامي خلال عاصفة يوم الأحد.

وقام رئيس المقاطعة، مات جويل، في وقت لاحق بجولة في المنطقة عن طريق الجو وأخبر محطة WDSU المنضمة لـ NBC في نيو أورلينز، أنه يعتقد أن كل مبنى في الرعية قد تعرض لبعض الأضرار.

يعيش ما يقرب من 53 ألف ساكن في المقاطعة سانت تشارلز، أظهرت خريطة الانقطاع من مزود المرافق Entergy Louisiana، أن 21,201 عميل بدون كهرباء حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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