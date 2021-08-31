عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الاحتفاظ بخدمات الفرنسي كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق خاصة وأن المهاجم ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.





وكشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء بأن النادي الفرنسي يُجهز راتب خرافي لكيليان مبابي من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل لريال مدريد.





وأضافت بأن باريس سان جيرمان يريد التّجديد لمبابي لمدّة موسمين بعقد 50 مليون يورو لكل موسم، وسيصبح صاحب اكبر راتب بالفريق.





ويحق لكيليان مبابي التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل خاصة وأن تعاقده ينتهي نع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.



