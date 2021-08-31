تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

كشفت تقارير صحفية منذ قليل عن اقتراب ساؤول نيغيويز لاعب أتلتيكو مدريد من الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بساعات قليلة.





وأشارت التقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد لضم ساؤول لموسم واحد على سبيل الإعارة مقابل ٥ مليون يورو.





وأضافت التقارير بأنه تمت الموافقة على الشروط الشخصية مع اللاعب وسيكون ساؤول في لندن قريبًا لتوقيع العقد.





‏ وأفادت بأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية والصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.



