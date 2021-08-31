Advertisements

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية منذ قليل عن اقتراب ساؤول نيغيويز لاعب أتلتيكو مدريد من الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بساعات قليلة.

وأشارت التقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد لضم ساؤول لموسم واحد على سبيل الإعارة مقابل ٥ مليون يورو.

وأضافت التقارير بأنه تمت الموافقة على الشروط الشخصية مع اللاعب وسيكون ساؤول في لندن قريبًا لتوقيع العقد.

‏ وأفادت بأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية والصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

تشيلسي يُبرم صفقة قوية الميركاتو إغلاق الميركاتو

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بعد إغلاق الميركاتو الشتوي.. أبرز الصفقات في الدوريات الأوروبية الكبري

أهم أخبار برشلونة اليوم.. الصفقة الكبرى في طريقها للحسم

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. بعد صفقة الساحر الملكي يقترب من غلق كبري صفقاته الصيفية

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يستغني عن 8 لاعبين من أجل نيمار والصفقة الأهم ترفض برشلونة وتختار الريال

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الريال يترك صفقة القرن لبرشلونة والاقتراب من حسم الصفقة السادسة في الميركاتو

رسميا.. ألفارو موراتا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements