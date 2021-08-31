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التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة لميليشيا الحوثي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
وكالات

نشر التحالف العربي بقيادة السعودية، فيديو يوثق عملية تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء استخدمتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن لاستهداف مطار أبها السعودي.

 

وقال التحالف في بيان له إن "عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين بمطارالدولي صباح اليوم".

 

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "اللقطات التي عرضها التحالف توضح مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر من المليشيات الحوثيين المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة".

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي مطار ابها التحالف العربي

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