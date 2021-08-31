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تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
علي خلاف
اقترب مسؤولو القلعة البيضاء من حسم صفقة انتقال النجم الدولي النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي إلى الزمالك في الفترة المقبلة.

صفقة أجايي في الأهلي

و تلقى المهاجم الدولي النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي عرضًا من الزمالك بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء حيث رحب اللاعب بالانتقال للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر مقرب من أجايي لاعب الأهلي أن اللاعب أبدى ترحيبه بالتواجد في القاهرة و تمثيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد.

وتابع المصدر موضحا أن جونيور أجايى ينتظر حصوله على الاستغناء من الأهلي وتقاضى قيمة آخر سنة فى عقده مع الفريق ومن ثم التوقيع للزمالك.

الجدير بالذكر أن المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

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