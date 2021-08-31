بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تكشف تطورات حالتها الصحية

وجهت الفنانة نهال عنبر، الشكر للأطقم بمستشفى العلمين الجديدة بعد الحادث الذي تعرضت له وأصابها بـ"ارتجاج"، كما وجهت الشكر لكل من سأل عنها.



وأوضحت "عنبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنها تعاني من غثيان ودوخة شديدة، والأطباء نصحوها بالراحة لمدة 10 أيام.



وأضافت أنها حجزوها تحت الملاحظة 24 ساعة، وبعدها طلبت بالمغادرة للمنزل، وغادرت للمنزل رغم عدم موافقة الطبيب، معلقة: "مواصلة العمل بالمسرح واجب، ولا أستطيع تركه، رغم أنني ما زلت أشعر بالتعب، ولكن ربنا يعيني".

