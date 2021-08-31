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رانيا ياسين:"أكتر حاجة بقت مقرفة مصاريع التريند"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
مي شاهين
عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من مشاجرات السوشيال ميديا والجري وراء التريند ووصفته بالجهل.


حيث عبرت عن هذا عن طريق نشر بوست عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت قائلة:"أكثر حاجه بقت مقرفه فى السوشيال ميديا مصاريع التريند ناس مصروعة على إنها تبقى تريند بأي طريقه يأما بصوره مستفزة بتصريح أهبل وبلقاء يدل علي الجهل الإعلامي".

وأضافت:"المهم ابقي تريند حتي لو هيتشتم من طوب الأرض مش مهم المهم انا تريند إذن أنا موجود بجد ربنا يشفيكم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا ياسين، مسلسل" الطاووس " بطولة سهر الصايغ، وفرح الزاهد، سميحة أيوب، جمال سليمان، عابد عنانى؛ وغيرهم من النجوم.

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