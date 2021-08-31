نهال عنبر تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له

أكدت الفنانة نهال عنبر، أنها ستستكمل عملها، قائلة: "مقدرش الناس تكون مستنياني وأنا مشتغلش، أنا حمولة وأقدر أتحمل التعب".



وتابعت "عنبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "المستشفى نظيفة وزي الفل، أي حد يتعب هقوله اطلع ع مستشفى العلمين وإنت مغمض".



وكشفت تفاصيل الواقعة: "أنا الغلطانة في الحادثة الحديدة كانت محطوطة في مكان صح ولكن أنا كنت مستعجلة وخبطت فيها والخبطة كانت شديدة، الجرح كان سطحي وربنا ستر ومتخيطتش".

