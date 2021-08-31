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نهال عنبر تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:15 م
أمنية فوزي
أكدت الفنانة نهال عنبر، أنها ستستكمل عملها، قائلة: "مقدرش الناس تكون مستنياني وأنا مشتغلش، أنا حمولة وأقدر أتحمل التعب".
وتابعت "عنبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "المستشفى نظيفة وزي الفل، أي حد يتعب هقوله اطلع ع مستشفى العلمين وإنت مغمض".
وكشفت تفاصيل الواقعة: "أنا الغلطانة في الحادثة الحديدة كانت محطوطة في مكان صح ولكن أنا كنت مستعجلة وخبطت فيها والخبطة كانت شديدة، الجرح كان سطحي وربنا ستر ومتخيطتش".
وتابعت "عنبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "المستشفى نظيفة وزي الفل، أي حد يتعب هقوله اطلع ع مستشفى العلمين وإنت مغمض".
وكشفت تفاصيل الواقعة: "أنا الغلطانة في الحادثة الحديدة كانت محطوطة في مكان صح ولكن أنا كنت مستعجلة وخبطت فيها والخبطة كانت شديدة، الجرح كان سطحي وربنا ستر ومتخيطتش".