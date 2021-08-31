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تراجع جديد لمعدل البطالة في ألمانيا في أغسطس مع استمرار التعافي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر

كشفت بيانات رسمية الثلاثاء 31 أغسطس أن معدل البطالة في ألمانيا نزل أكثر مما هو متوقع في أغسطس آب مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا رغم تزايد إصابات كوفيد-19.

وذكرت وزارة العمل أن عدد العاطلين عن عمل انخفض بواقع 53 ألفا بعد التعديل وفقا لعوامل موسمية إلى 2.538 مليون. وتوقع استطلاع لرويترز هبوطا بواقع 40 ألفا.

وانخفض معدل البطالة المعدل موسميا إلى 5.5% وهو الأقل منذ مارس آذار 2020 حين بدأت ألمانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتسجل إصابات فيروس كورونا ارتفاعا في ألمانيا منذ يوليو تموز لكن حالات الوفاة تتراجع مع الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف السكان بالكامل مما حمل الحكومة على التوقف عن استخدام معدل أصابات كورونا كمقياس عند تقرير فرض قيود جديدة للحد من الجائحة.

وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت 3.4% في أغسطس آب بالمقارنة مع 3.1% في يوليو تموز وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

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