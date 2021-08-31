Advertisements

الحلبي: زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي تأسيس لتعاون عسكري قادم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى مصر اليوم الثلاثاء تعد من الزيارات رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أنها تمهد لتعاون إستراتيجي مشترك.

وقال "الحلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن التعاون العسكري له مجالات متعددة سواء تصنيع أو تبادل المعلومات أو الخبرات ومن أهمها الزيارات العسكرية عالية المستوى كالتي حدثت اليوم لأنها تؤسس لتعاون عسكري قادم.

وأضاف أن مثل هذه الزيارات تلعب دورًا مهمًا في التأسيس لمجالات تعاون عسكري قادم وأن تكون كإستراتيجية مستقبلية بمجالات التعاون المشتركة، لافتًا إلى أن السلاح سلع إستراتيجية وتنويع مصادر الحصول عليها هو أمر مهم لمصر حتى لا تقع مصر تحت ضغط أي دولة أخرى وأن يكون قرارها في يدها وهو ما قامت به الدولة المصرية مؤخرًا.

الكلمات المفتاحية

مصر كوريا الجنوبيه القوات المسلحة الجسش اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبير عسكري عن زيارة السيسي للقاعدة جوية: "وكأنه ما زال مقاتلا"

"الحلبي": تدريبات درع العرب-1 مهمة جدا لمواجهة العدائيات التقليدية وغير التقليدية

مستشار عسكري: التدريبات المشتركة بمثابة قوة ردع في الإقليم

الزبيدي وحاكم دبي يؤكّدان على تعزيز أواصر التعاون التونسي الإماراتي

مستشار عسكري: تكرار التدريبات المشتركة مع فرنسا رسالة ردع وطمأنة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements