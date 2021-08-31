الحلبي: زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي تأسيس لتعاون عسكري قادم

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى مصر اليوم الثلاثاء تعد من الزيارات رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أنها تمهد لتعاون إستراتيجي مشترك.



وقال "الحلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن التعاون العسكري له مجالات متعددة سواء تصنيع أو تبادل المعلومات أو الخبرات ومن أهمها الزيارات العسكرية عالية المستوى كالتي حدثت اليوم لأنها تؤسس لتعاون عسكري قادم.



وأضاف أن مثل هذه الزيارات تلعب دورًا مهمًا في التأسيس لمجالات تعاون عسكري قادم وأن تكون كإستراتيجية مستقبلية بمجالات التعاون المشتركة، لافتًا إلى أن السلاح سلع إستراتيجية وتنويع مصادر الحصول عليها هو أمر مهم لمصر حتى لا تقع مصر تحت ضغط أي دولة أخرى وأن يكون قرارها في يدها وهو ما قامت به الدولة المصرية مؤخرًا.

