تعادل الترسانة مع النافلة الاماراتي وديا





انتهت مباراه الترسانه و نادي النافله الاماراتي اليوم بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن وديات الشواكيش بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد .



وسبق الترسانة الخسارة مؤخرا من فريق العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،ومن المقرر أن يلعب الفريق عدة لقاءات أخرى قبل ختام المعسكر حيث سيلتقي البلاستيك ودكرنس .

ماعليه لاعتذار الفريق .



وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لافيينا 2/4 وتغلب على منتخب الافارقة 1/4 وتغلب على الماظة 3/0 .

