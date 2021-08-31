Advertisements
تعادل الترسانة مع النافلة الاماراتي وديا
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:27 م
ميادة كرم
انتهت مباراه الترسانه و نادي النافله الاماراتي اليوم بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن وديات الشواكيش بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد .
وسبق الترسانة الخسارة مؤخرا من فريق العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،ومن المقرر أن يلعب الفريق عدة لقاءات أخرى قبل ختام المعسكر حيث سيلتقي البلاستيك ودكرنس .
ماعليه لاعتذار الفريق .
وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لافيينا 2/4 وتغلب على منتخب الافارقة 1/4 وتغلب على الماظة 3/0 .