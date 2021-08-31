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مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
على خلاف

حسم مسؤولو بيراميدز ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس.

 

الراحلون عن بيراميدز

 

و ترغب إدارة بيراميدز في التخلي عن خدمات عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي وضم صفقات جديدة للمنافسة على كافة الألقاب بالموسم الجديد.

 

وتضم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز كلا من الأوغندي عبده لومالا، والبيروفي كريستيان بينافنتي و الغاني جون أنطوي.

 

و يسعى مسؤولو بيراميدز لتسويق الثنائي أحمد الشيخ و إسلام عيسى خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية بعدما ابدي مدرب السماوي رغبته في رحيليهما.

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