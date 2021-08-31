"التعليم العالي" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية قبل التقديم للجامعات (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جميع الكليات متاحة للطلاب المرحلة الثانية باستثناء كليات القطاع الطبي، وهذا يعني أن الخيارات متاحة بشكل أكبر، وعلى الطلاب أن يبحثوا عن الكليات التي تلائم سوق العمل.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "ما تخليش مجموعك هو اللي يوجهك، واختار التخصص الذي يحتاجه السوق الاقليمي أكثر من غيره، وعلى الطالب أن يبذل بعض الجهد للتعرف على هذه الكليات".



ولفت إلى أن هناك 495 كلية في الجامعات الحكومية، وهناك جامعات أهلية بمستوى دولي، والطالب الذي يريد الالتحاق بكليات الطبي، ولم يوفق في الجامعات الحكومية فمن حقه التقدم إلى هذه الجامعات التي أقامت بشراكات علمية مع جامعات كبرى.

