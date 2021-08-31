Advertisements

"التعليم العالي" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية قبل التقديم للجامعات (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جميع الكليات متاحة للطلاب المرحلة الثانية باستثناء كليات القطاع الطبي، وهذا يعني أن الخيارات متاحة بشكل أكبر، وعلى الطلاب أن يبحثوا عن الكليات التي تلائم سوق العمل.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "ما تخليش مجموعك هو اللي يوجهك، واختار التخصص الذي يحتاجه السوق الاقليمي أكثر من غيره، وعلى الطالب أن يبذل بعض الجهد للتعرف على هذه الكليات".

ولفت إلى أن هناك 495 كلية في الجامعات الحكومية، وهناك جامعات أهلية بمستوى دولي، والطالب الذي يريد الالتحاق بكليات الطبي، ولم يوفق في الجامعات الحكومية فمن حقه التقدم إلى هذه الجامعات التي أقامت بشراكات علمية مع جامعات كبرى.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات التنسيق اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: 40 مليار جنيه استثمارات الدولة في الجامعات الأهلية (فيديو)

منحة جامعة 6 اكتوبر 2020.. الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على المنحة المجانية

التعليم العالى: اطلاق موقع التقديم للجامعات الأهلية خلال ساعات

التعليم العالي: لو ملء الطلاب رغباتهم بتأني لن نتلقى شكاوى (فيديو)

التعليم العالي: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق (فيديو)

أستاذ مناهج: هدية السيسي للطلاب خفضت نسبة القبول بالطب والهندسة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements