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هل يرحل نجم مانشستر يونايتد إلى برشلونة بسبب رونالدو ؟

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم مانشستر يونايتد مرشح للانضمام إلى برشلونة الإسباني من أجل تدعيم خط الهجوم.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستغلق مساء اليوم.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر من ضمن الخيارات المرشحة لتدعيم خط هجوم النادي الكتالوني في الصيف الحالي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فرصة إدينسون كافاني في اللعب مع مانشستر يونايتد أصبحت أقل نسبيًا وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع كافاني ليس قرارًا سهلًا في برشلونة بسبب راتب النجم الأوروجواياني الكبير والأزمة المالية التي يعيشها البرسا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء في اليوم الأخير، حيث من الممكن أن يرحب كافاني نفسه بتخفيض راتبه من أجل إيجاد فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

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