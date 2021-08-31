Advertisements

غدًا.. سوق دبي المالي يلغي الحد الأدنى لعمولة التداول

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
أعلن سوق دبي المالي اليوم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة اعتبارا من يوم 1 سبتمبر 2021 وذلك في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة مستثمري التجزئة على وجه الخصوص في السوق وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.

وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للسوق إن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من مستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يُبرم صفقة قوية قبل إغلاق الميركاتو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements