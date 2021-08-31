غدًا.. سوق دبي المالي يلغي الحد الأدنى لعمولة التداول

أعلن سوق دبي المالي اليوم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة اعتبارا من يوم 1 سبتمبر 2021 وذلك في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة مستثمري التجزئة على وجه الخصوص في السوق وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.





وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للسوق إن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من مستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.