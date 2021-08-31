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بهاء سلطان يحيى حفلا غنائيا على خشبة المسرح الروماني في هذا الموعد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي شاهين
يحيي الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا على خشبة المسرح الروماني، وذلك يوم 2 سبتمبر الموافق يوم الخميس المقبل.

وتم طرح التذاكر خلال الساعات الماضية حيث وصلت قيمتها إلى 600 جنية، مع عدم السماح لدخول أطفال أقل من 12 عاما.

ومن جانب آخر روج الفنان بهاء سلطان لحفلته حيث نشر البوستر الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

وعلق قائلا:"سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً".

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