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البنتاجون ينفي صحة المعلومات عن ترك الكلاب في مطار كابل

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
وكالات

نفى البنتاغون صحة التقارير الإعلامية حول أن القوات الأمريكية تركت الكلاب المدربة في مطار كابل أثناء إتمام الانسحاب من أفغانستان.

 

وكتب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على "تويتر": "لتصحيح التقارير الخاطئة، نؤكد أن الجيش الأمريكي لم يترك أي كلاب في أقفاص بمطار حامد كرزاي الدولي، بما في ذلك الكلاب العاملة مع العسكريين التي تم ذكرها".

 

 

وأضاف أن "الصور المتداولة على الانترنت تظهر فيها الكلاب تحت رعاية منظمة كابل لإنقاذ الحيوانات الصغيرة، وليس الكلاب التي تحت رعايتنا".

 

وكانت منظمة American Humane لحماية الحيوانات ومنظمات غير حكومية أخرى قد نشرت صورا لكلاب، وقالت إن الجيش الأمريكي لم ينقلها من كابل أثناء الانسحاب.

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