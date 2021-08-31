عبير منير تكشف الحالة الصحية لنهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج في المخ

تحسنت الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر، وخرجت من المستشفى وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، وتستكمل مسرحيتها زقاق المدق الليلة.



ونشرت الفنانة عبير منيب، صورة لها مع نهال عنبر، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت قائلة:"بطمنكم على نهال عنبر، الصورة دى حالا من بيتها، هى كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وهتنزل النهاردة تعرض دورها فى المسرحية وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللى بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب فى إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة، ربنا يديها على قد نيتها الطيبة".