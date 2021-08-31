بدء تصوير حكاية "قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب"

بدأ أبطال الحكاية الثانية" قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب" الموسم الثاني، تصوير الحكاية.



حكاية "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.



وتعرض قناة الحياة حاليًا حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "وراء كل باب"، وهو بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنى وعماد رشاد، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي.