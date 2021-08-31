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سياسي: الجمهوريون يطالبون بمحاكمة بايدن بعد الخروج من أفغانستان (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال إيهاب عباس، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن هناك لوم كبير على الاستخبارات الأمريكية لأنها لم تتوقع الكثير من الأحداث التي تشهدها أفغانستان الآن، مضيفًا أن بايدن لم يبال ببعض التقارير التي وردت له، ما تسبب في خسائر كثيرة للولايات المتحدة.

وأضاف المتخصص في الشأن الأمريكي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت أكثر من 100 طائرة عسكرية حربية في أفغانستان، ويمكن أن تصبح أداة تكنولوجية في يد حركة طالبان.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر اتفاقيات عكس ما كان يسير سلفه دونالد ترامب خاصة فما يتعلق بملفي المناخ وبرنامج إيران النووي، مضيفًا أن الحزب الجمهوري الأمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وفقا للمادة 25 من الدستور الأمريكي، وذلك بسبب الانسحاب من أفغانستان بهذا الشكل المخجل.

ولفت إلى أن الأفغان الذي اصطحبتهم القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة قد يكونوا قنابل موقوتة؛ لأنه لا يعلم أحد ولائهم لمن، ربما يكون لطالبان وليس جميعهم ممن تعاونوا مع واشنطن خلال وجودها في كابول، مشيرًا إلى تنظيم داعش تم درؤه في معظم الدول العربية، ولذا بات المنفذ الوحيد أمامه كي تستقيم له دولة هو أفغانستان، حيث إن طالبان لن تتمكن من السيطرة على كامل أراضي أفغانستان.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اقتتالًا بين داعش وطالبان، حيث إن الأول هدفه تأسيس دولة، والبقعة الوحيدة المهيأة أمامه حاليًا لتحقيق أهدافه هو أفغانستان، متوقعا نشوب خلافات بين داعش وطالبان مستقبلا وهو ما يستدعي في هذه الحالة تدخل الغرب لنصرة الطرف الثاني على الأول.

الكلمات المفتاحية

طالبان داعش بايدن الإجلاء من أفغانستان افغانستان

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