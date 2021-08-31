عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

نجح نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية فرنسية.





صحيفة "الليكيب" الفرنسية أشارت في خبر لها منذ قليل بأن صفقة انتقال أنطوان جريزمان لاعب برشلونة إلى أتلتيكو مدريد قد تمت حيث ينضم اللاعب الفرنسي لبطل الليجا لمدة موسم مع أحقية الشراء.





وأضافت الصحيفة بأن المعلومات وردت إليها بأن أنطوان جريزمان صاحب الـ30 عامًا سيعود لفريق أتلتيكو مدريد مجددًا على سبيل الإعارة بنية الشراء نهائيا.





ويتواجد أنطوان جريزمان مع منتخب فرنسا الذي يستعد لخوض 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 أمام كلا من البوسنة والهرسك وأوكرانيا وفنلندا.