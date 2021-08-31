أحمد موسى معلقًا على واقعة الطفل زياد: "عندنا رجالة صاحية" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على نجاح الشرطة في استعادة الطفل زياد بالمحلة الكبرى بعد خطفه بـ48 ساعة، قائلًا: "عندنا رجالة صاحية ومهما المتهم هرب هيجي".



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان كل الأجهزة تحركت مثل الأمن الوطني والأمن العام وأمن الغربية، مضيفًا أنه كان هناك حرص على عودة الطفل دون إصابته بخدش.



وأشار إلى أن أجهزة الامن المصرية تملك أجهزة دقيقة تستطيع التعرف على كل شئ»، معقبًا:"لنجاح تمثل في عودة الطفل زياد دون إصابته بأي خدش، حيث إن التحرك الأمني كان في منتهى السرعة والقوة".

