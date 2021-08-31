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خبير فلك يكشف عن أسعد الأبراج حظًا هذا العام (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال محمد فرعون، خبير الأبراج، إن العام المقبل بالنسبة لبرج القوس عظيم للغاية، لأن كوكب المشتري سينعكس بشكل إيجابي على الميزان، مضيفًا أن أسعد برج هذا العام هو برج العقرب، وسيقوم هذا البرج بإعطاء الحظوظ لبرج السرطان، والحوت والجدي والعذراء، والدلو.

وتابع "فرعون"، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج "أوفر ويت"، المذاع على قناة "mix"، أن هذا العام كان صعب للغاية بالنسبة لكل الأبراج، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس مروا بأزمات مادية كبيرة، ولذلك هناك ضرورة لتنظيم التفكير، والعمل على التعامل مع الحظوظ، معقبًا: "الشاطر اللي يعرف يتعامل مع الحظوظ".

وأضاف أن برج الطور والقوس من الأبراج التي تعشق الأكل، موضحًَا أن برج الحوت مليء بالحساسية، والمرأة الحوت إذا لم يتعامل معها الرجل بالرومانسية والحنية، فلن يستطيع التعامل معها على الإطلاق، متابعًا: "المرأة الحوت اللي بتشوفه بالليل، بيتحقق الصبح".

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