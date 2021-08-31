أول تصريح لطفل المحلة المختطف بعد العثور عليه (فيديو)

كشف طفل المحلة زياد البحيري، تفاصيل واقعة اختطافه، قائلًا: "كنت بفتح المحل بتاعنا، ولسه برفع الباب وبطلع الاستاند لقيتهم خدوني وحطوني في العربية وجريوا، وبعدها وقفوا وحطوني في عربية تانية".



وأضاف "الطفل"، خلال تصريحاته، أنهم ذهبوا به إلى منزل مهجور على "الطوب الأحمر"، وتواصلوا هاتفيًا مع والده وطلبوا منه 2 مليون جنيه.



في حين قال والده: "الشرطة قالتلي اطمن ابنك هيكون في حضنك، وبصراحة مسابونيش وعاملوني كويس كأني أخوهم وكأنهم من أهلي، وعدوا وأوفوا"، معلقًا: "ابني رجعلي بفضل ربنا الأول ثم الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي".

