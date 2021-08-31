Advertisements

أول تصريح لطفل المحلة المختطف بعد العثور عليه (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف طفل المحلة زياد البحيري، تفاصيل واقعة اختطافه، قائلًا: "كنت بفتح المحل بتاعنا، ولسه برفع الباب وبطلع الاستاند لقيتهم خدوني وحطوني في العربية وجريوا، وبعدها وقفوا وحطوني في عربية تانية".

وأضاف "الطفل"، خلال تصريحاته، أنهم ذهبوا به إلى منزل مهجور على "الطوب الأحمر"، وتواصلوا هاتفيًا مع والده وطلبوا منه 2 مليون جنيه.

في حين قال والده: "الشرطة قالتلي اطمن ابنك هيكون في حضنك، وبصراحة مسابونيش وعاملوني كويس كأني أخوهم وكأنهم من أهلي، وعدوا وأوفوا"، معلقًا: "ابني رجعلي بفضل ربنا الأول ثم الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي".

الكلمات المفتاحية

طفل المحلة تصريح الشرطة

أخبار تهمك

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اتحاد الكرة يحدد موعدي استئناف كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط فتاة من أعلى "كوبري ستانلي" بالإسكندرية

لسنا بملائكة .. لكننا لم نخلق شياطين

بعد بتر العضو الذكري لطفله.. والد ضحية الختان بالقليوبية: "قالولي تعالي خد بنتك"

تعليق رضوى الشربيني على صورة سيدة متزوجة يحملها صديقها (فيديو)

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

والد فتاة الإسكندرية يكشف مفاجأة عن تغيب ابنته

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements