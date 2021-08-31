خبير أبراج يُحذر من أحداث تُغير العالم الفترة المقبلة (فيديو)

قال محمد فرعون، خبير الأبراج، إن جائحة كورونا أصبحت أمر واقع، ومع مرور الوقت ستكون مثل الأنفلونزا، ولذلك يجب ارتداء الكمامة كإجراء احترازي، معقبًا: "الكمامة يجب أن تكون أسلوب حياة".



وتوقع "فرعون"، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج "أوفر ويت"، المذاع على قناة "mix"، أنه سيحدث تغيرات كبيرة في الكون من عام 2021 لـ2024، معقبًا: "هيقى في أعاصير، وهذه الأعاصير هتبدأ من أوروبا، وهيبقى في حروب".



وتابع أن برج الميزان مر بعام صعب، مضيفًا أن رجل الميزان عاشق للحرية، ولا يحب أن يخترق أحد خصوصياته، ويمسك في التفاصيل، ويراقب ويكتشف الكذابين، أما العام المقبل بالنسبة لبرج الميزان فجيد للغاية.

