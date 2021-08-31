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ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
نظمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بمقر نادي المعلمين بشربين قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في جميع المجالات تحت عنوان "قطار الفنون والابداع (1)" وذلك لاكتشاف المواهب الفنية في الغناء والعزف والرسم والطباعة والخزف، وكذلك اكتشاف المواهب الرياضية، واكتشاف المواهب في قراءة القرآن والتجويد، واكتشاف أصحاب الأفكار في ريادة الأعمال أو الابتكار في أي مجال.

وتم استقبال أكثر من (120) من الطلاب وجميع الفئات العمرية في جميع المجالات على مدار اليوم والاستماع إليهم حيث تم خلال المرحلة الأولى اكتشاف واختيار (48) من الموهوبين في المجال الرياضي (الكاراتيه، كرة القدم، السباحة، والجماز) و(12) في المجال الفني (الرسم، التلوين، والطباعة)، و(31) في المجال الموسيقي (الغناء، الموسيقى، العزف، والشعر والزجل)، و(10) في القرآن الكريم والتجويد، بإجمالي (101) من الموهوبين.

وجدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد استحدثت محور اكتشاف الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات لتنمية مهاراتهم ولتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة وذلك في إطار مشاركتها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومن المقرر الاستمرار في تنظيم عدد من القوافل لاكتشاف الموهوبين في كافة المجالات بعدد من القرى التابعة لمركز شربين تمهيدًا لاختيار الأكثر موهبة منهم وذلك لتدريبهم بجامعة المنصورة.

جاء ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أيمن مختار – محافظ الدقهلية، وإشراف ومتابعة كل من السيد الدكتور محمود المليجي – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هيثم الشيخ – نائب محافظ الدقهلية، وتنسيق الدكتورة إيمان أبو الفضل – منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء الصديق - منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، وبحضور كل من الدكتورة باسنت فاروق والدكتورة أميره العشري، والدكتورة الشيماء مسعد، والدكتور عمرو المرسي (أعضاء اللجنة الفنية)، والكابتن هيثم البدويهى - مدير القرية الأولمبية، الدكتورة سالي نبيل، والدكتور فادى فتوح، والدكتور محمد رمزي (أعضاء اللجنة الرياضية) بجامعة المنصورة، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)
ضمن "حياة كريمة".. قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالدقهلية (صور)

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قافلة حياة كريمة الموهوبين الدقهلية

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