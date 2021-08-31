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موجز البرلمان| إشادات واسعة بالشرطة لسرعة ضبط مختطفي طفل المحلة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

"عربية النواب": ثوابت مصر تجاه ليبيا واضحة وحاسمة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الملف الليبي، والتي طرحها السفير سامح شكري، وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة... لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: حالة خطف طفل المحلة تعتبر فردية لا تعبر عن الواقع العام

أشادت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة أن قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته... لمتابعة القراءة اضغط هنا

عضو"صحة النواب": مصنع فاكسيرا للقاحات ثروة قومية

قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصانع فاكسيرا للقاحات تعد ثروة قومية تمتلكها الدوله المصرية؛ حيث أنه مصدر إنتاج هام للقاحات والأمصال المختلفة وأهمها لقاح كورونا... لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية توجه الشكر لوزارة الداخلية لسرعة ضبط مختطفي طفل المحلة

ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، دور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال 48 ساعة، وأثنت على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، في وقت قياسي... لمتابعة القراءة اضغط هنا

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