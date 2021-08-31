عاجل.. الموت يفجع الناقد طارق الشناوي

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، وفاة ابنة عمه السيدة معالي مأمون الشناوي، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "الشناوي" قائلا: "البقاء لله في وفاة ابنة عمي السيدة الراقية معالي مأمون الشناوي...هي أكبر ابناء عمي الشاعر الكبير مأمون الشناوي...ربنا يسكنها فسيح جناته".



وكان قد حل الناقد طارق الشناوى ضيفا على الإعلامية رغدة شلهوب فى برنامج “نص الكلام” والذى يذاع على قناة النهار وقال الناقد السينمائى: إن تركيبة الفنانة حلا شيحة بها شيء خاطئ وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت بشخصيتها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.



