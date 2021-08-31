"مكافحة كورونا": الإصابات أصبحت بالحجم العائلي



وفيما يتعلق بإعطاء جرعة ثالثة تنشيطية أوضح "الحديث عن جرعة ثالثة الآن هو بمثابة رفاهية بالنسبة لمصر، لأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تطعيم جميع مستحقي الجرعتين الأولى والثانية".



وتابع: "الحديث عن جرعة معززة به نوع من التسرع الآن"، مناشدًا المصريين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لدوره في تقليل أعراض الإصابات الشديدة أو مضاعفات الإصابة ويقلل من خطر دخول المستشفى أو الوضع على جهاز تنفس صناعي أو مخاطر الوفاة.



قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حدوث التحورات لفيروس كورونا هو أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال هناك 4 سلالات تقوم بدور البطولة في مسلسل الكورونا.وأضاف "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الإصابات بالسلالة الجديدة الآن أصبحت بالحجم العائلى.وأشار إلى أن سلالة دلتا ليست السلالة الأشرس، ولكنها الأسرع انتشارًا وتتشابه أعراضها كثيرًا مع سلالة كورونا الأصلية.