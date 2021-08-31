Advertisements

محافظ أسوان يعتمد طلبات تصالح مخالفات البناء بشكل نهائي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السابعة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،

وأوضح بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح خلال الفترة الماضية،


وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تيسيرًا على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقًا لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح،


موضحًا أنه تم حتى الآن فحص 3500 ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2000 ملف، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 3000 ملف من إجمالي 20 ألف و320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة، وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم،


مؤكدًا على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب.
محافظ أسوان يعتمد طلبات تصالح مخالفات البناء بشكل نهائي
محافظ أسوان يعتمد طلبات تصالح مخالفات البناء بشكل نهائي

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ أقل من ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعدي استئناف كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء

محافظة الجيزة توقع عقدين للتصالح في مخالفات البناء بالعمرانية

بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التقديم في طلبات التصالح

محافظ بني سويف: تلقينا 127 ألفا و200 طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ أسوان يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

محافظ أسوان يوافق على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء للمجموعة الثانية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements