"مكافحة كورونا": لا علاقة لتعديل بروتوكول العلاج بالمتحور الجديد (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن تعديل برتوكول علاج كورونا ليس له علاقة بالمتحورات الجديدة، ولكنه يأتي في إطار وجود أبحاث علمية جديدة التي أثبتت فاعلية بعض الأدوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى ببرتوكول علاجي لفيروس كورونا يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لكل الأشخاص، خاصة أن البرتوكول يعطى للمريض بناءً على تقييم الحالة.



وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، ان هناك بعض الأدوية التي أضيفت في البرتوكول مثل الاجسام المناعية، وهذا من شأنه أن يمنع الوفيات بنسبة 70%، خلاف إضافة بعض الأدوية المحفزة للمناعة.



وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للوقاية من الإصابة في الموجة الرابعة، والعمل على الحصول على لقاح كورونا، خاصة أن جميع اللقاحات المتواجدة في مصر فعالة، ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

