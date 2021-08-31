محافظ أسوان: خطوط سير بأرقام وألوان محددة لكل منطقة لمركبات التوك توك

تفقد اللواء أشرف عطية، حافظ أسوان، نماذج من عربات التوك توك المرخصة والتي تم تحديد خطوط السير لها بوضع إستيكرات بأرقام وألوان محددة لكل حي أو منطقة أو قرية، لتحقيق السيطرة عليها والإلتزام بالسير في نطاق محدد للقضاء على العشوائية والمخالفات، بجانب الحد من أي تجاوزات تضر بالمواطنين والعمل على سرعة ضبطها في حالة المخالفة، بالإضافة إلى منع سيرها في الطرق والشوارع الرئيسية.



وقد شدد اللواء أشرف عطية على رئيس مركز ومدينة أسوان العميد عادل شرشر بأهمية التنسيق مع إدارة المرور بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المركبات وخطوط السير الخاصة بها وموقف المرخص والغير مرخص منها، والطاقة الإستيعابية للمناطق والشوارع، وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مصادرة 194 توك توك نهائيًا، وإيداعهم بحضانة المرور بالشلال، علاوة على توقيع غرامة مالية قدرها 400 جنيه على مئات العربات الأخرى لمخالفتها خطوط السير.



وأشار إلى أنه تم إعداد بيان بعربات التوك توك المرخصة والتي وصلت إلى 5122 عربة لفتح الباب أمام أصحابها للإستفادة من مبادرة الحكومة بإحلالها بسيارات "الميني فان " التى تعمل بالغاز الطبيعي وسيتم تسليمها كبديل للتوك توك لتعمل على نفس خطوط السير من أجل تحقيق الإستقرار المعيشي والأسري لأصحاب هذه المركبات.