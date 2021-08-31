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توعية المواطنين في أسوان بمنظومة تطبيق التأمين الصحي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية أن تتواكب الجهود المبذولة حاليًا لتوعية وتثقيف المواطنين بآليات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنية،

وفى نفس السياق قامت مديرية الصحة بأسوان بتنظيم مؤتمر تعريفى موسع بمدينة السباعية بإدفو للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وآليات تطبيقها بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وبمشاركة عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، فضلًا عن لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية،

وقد شملت فعاليات المؤتمر شرح مفصل عن أهداف منظومة التأمين الصحى الجديدة وطريقة التسجيل فيها، بجانب توضيح دورها فى تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة، بالإضافة إلى بيان حجم أعمال التطوير الجارية بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية داخل المنظومة الجديدة.

وختتمت الفعاليات بالرد على كافة الأسئلة والإستفسارات المطروحة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات تطبيقها بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
توعية المواطنين في أسوان بمنظومة تطبيق التأمين الصحي
توعية المواطنين في أسوان بمنظومة تطبيق التأمين الصحي
توعية المواطنين في أسوان بمنظومة تطبيق التأمين الصحي
توعية المواطنين في أسوان بمنظومة تطبيق التأمين الصحي

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توعية التأمين الصحي أسوان

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