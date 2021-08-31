حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الانتقال لنادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم.









وكان عمر ربيع ياسين قد كتب في تصريحات له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن اقترب سموحة من ضم طاهر محمد طاهر.









وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن ما يتردد حول انتقال طاهر محمد طاهر لنادي سموحة ليس له أساس من الصحة.









وأضاف المصدر بأن طاهر محمد طاهر يحظى بثقة الجهاز الفني للأهلي ولا تفكير في انتقاله لسموحة وما يتردد غير صحيح.



