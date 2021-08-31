Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة المقبلة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل مواجهات الجولة الرابعة التي تشهدها منافسات البريميرليج.

 

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

 

 

 وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة:

 

1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

 

2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.

 

3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

 

4- تشيلسي، 7 نقاط.

 

5- ليفربول، 7 نقاط.

 

6- إيفرتون، 4 نقاط.

 

7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.

 

8- برايتون، 6 نقاط.

 

9- ليستر سيتي، 6 نقاط.

 

10- برينتفورد، 5 نقاط.

 

11- أستون فيلا، 4 نقاط.

 

12- واتفورد، 3 نقاط.

 

13- ساوثهامبتون، نقطتان.

 

14- كريستال بالاس، نقطتان.

 

15- ليدز يونايتد، نقطتان.

 

16- بيرنلي، نقطة واحد.

 

17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.

 

18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.

 

19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.

 

20- آرسنال، من دون نقاط.

أخبار تهمك

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعدي استئناف كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ ثلث ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements