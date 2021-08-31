تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة المقبلة

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل مواجهات الجولة الرابعة التي تشهدها منافسات البريميرليج.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة:

1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.

3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

4- تشيلسي، 7 نقاط.

5- ليفربول، 7 نقاط.

6- إيفرتون، 4 نقاط.

7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.

8- برايتون، 6 نقاط.

9- ليستر سيتي، 6 نقاط.

10- برينتفورد، 5 نقاط.

11- أستون فيلا، 4 نقاط.

12- واتفورد، 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون، نقطتان.

14- كريستال بالاس، نقطتان.

15- ليدز يونايتد، نقطتان.

16- بيرنلي، نقطة واحد.

17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.

18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.

19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.

20- آرسنال، من دون نقاط.