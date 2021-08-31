شاهد.. عودة الطفل "زياد" إلى منزله عقب انتهاء التحقيقات بالمحلة الكبرى

رصدت "الفجر"، لحظة عودة الطفل زياد البحيرى إلى منزلة فى المحلة الكبرى، وذلك عقب انتهاء تحقيقات النيابة وإجراء معاينة على المكان الذى تم اختطافة فيه.





وكانت قد سادت حالة من الفرح والسعادة بين أهالى مدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب توصل الأجهزة الأمنية إلى مكان اختطاف الطفل زياد والقبض على أحد المتهمين.





يذكر أن المتهمين باختطاف الطفل احتجزوه في منزل مهجور وسط الأراضى الزراعية بقرية السجاعية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك لطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه من والده.





استقبال الطفل زياد بالزغاريد





واستقبل الأهالي الطفل بالزغاريد وتجمع المئات من أهالى مدينة المحلة الكبرى أمام منزل الطفل للاحتفال وتهنئة أهله على رجوعه إليهم، وسط حالة من الفرح الشديدة.





كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت أول أمس، من خلال تفريغ الكاميرات، على رقم السيارة المستخدمة في واقعة خطف الطفل زياد، وتبين أن رقم السيارة "د وق 1246" وبالاستفسار عن الرقم تبين أن هذه اللوحات مبلغ بفقدانها، في محضر رسمي تم تحريره يوم 16 أغسطس 2021 من المواطن حسن محمود مصطفى مقيم بدائرة قسم ثان المنصورة بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته والموضوعه على السيارة المستخدمة.



