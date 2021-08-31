الحمام يعلن قائمته الأولي إستعدادا للموسم الجديد







أعلن نادي الحمام قائمته الأولي إستعدادا للموسم الجديد والتي ضمت كل من: إسلام الحريري، ومحمد عبد الستار" أوكا"، وأحمد طعيمه، وعمار شحاته، ومحمد ديابيه، وأحمد عظيمه، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمد بركات، ومحمود أبوزيد، وخليل نيمار، وعماد حماد.



يذكر أن الفريق قدنجح في التعاقد مع محمد الجزار مدافع دكرنس، ومؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، سيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس.