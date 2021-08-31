Advertisements

الحمام يعلن قائمته الأولي إستعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو



أعلن نادي الحمام قائمته الأولي إستعدادا للموسم الجديد والتي ضمت كل من: إسلام الحريري، ومحمد عبد الستار" أوكا"، وأحمد طعيمه، وعمار شحاته، ومحمد ديابيه، وأحمد عظيمه، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمد بركات، ومحمود أبوزيد، وخليل نيمار، وعماد حماد.

يذكر أن الفريق قدنجح في التعاقد مع محمد الجزار مدافع دكرنس، ومؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، سيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي لرحيل كيفن جوسنون عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يحدد موعدي استئناف كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 54 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

05:50 م

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements