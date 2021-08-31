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تعرف على سبب إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
خرجت الفنانة نهال عنبر اليوم من المستشى وذلك عقب استقرار حالتها الصحية، حيث تعرضت لإرتجاج في المخ إثر سقوط ديكور مسرحية "زقاق المدق" عليها.

وطمأنت الفنانة عبير منيب الجمهور على الفنانة نهال عنبر، من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت قائله: "بطمنكم على نهال عنبر، الصورة دى حالا من بيتها، هى كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وهتنزل النهاردة تعرض دورها فى المسرحية وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللى بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب فى إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة، ربنا يديها على قد نيتها الطيبة".

وآثارت الفنانة نهال عنبر قلق جمهورها عليها عقب سقوط أحد ديكورات مسرحية "زقاق المدق" عليها مما تسبب في إصابتها بإرتجاج في المخ.

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