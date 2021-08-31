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بومبيو: الانسحاب من أفغانستان سيشكل قضية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن خروج الولايات المتحدة "المضطرب" من أفغانستان سيشكل قضية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

 

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" خلال جولة في ولاية نيو هامبشاير التي تمثل ساحة معركة رئيسية في سعي الجمهوريين إلى استعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، قال بومبيو: "لا أفكر في الأمر من منظور سياسي. بعد أن قلت إنني آمل أن تكون هذه قضية سينظر فيها الناس".

 

وأضاف: "آمل أن يفكر الناس في من يصوتون له، هل يدعمون رئيسا تسبب في كارثة أدت إلى ما رأيناه في الأسابيع القليلة الماضية.. أعتقد أن هذا سيكون في أذهان الناس وآمل أن يأخذوا ذلك في الاعتبار عندما يفكروا فيمن يجب انتخابه، سواء كان ذلك للكونغرس أو مجلس الشيوخ أو حتى مجلس إدارة المدرسة".

 

وعن الانتقاد الذي تعرض له بسبب الصفقة التي أبرمها كوزير للخارجية في فبراير من العام الماضي مع "طالبان" والتي دعت جميع القوات الأمريكية إلى مغادرة أفغانستان بحلول مايو 2021، قال بومبيو: "كان موعدنا النهائي قائما على الشروط ولم نحدد موعدا ابدا. قلنا أننا سنخرج بحلول شهر مايو".

الكلمات المفتاحية

طالبان بومبيو

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