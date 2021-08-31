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الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في الرياض

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا هجوميًا تركز على البناء تحت الضغط العالي، فيما أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على التنظيم الدفاعي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة لتطبيق الهدف الرئيسي في البناء تحت الضغط العالي.

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الرياض الاخضر الاوليمبي

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