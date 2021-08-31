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طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستغلق مساء اليوم.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مبابي طلب من باريس سان جيرمان إعادة النظر في العرض المقدم من ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي مازال يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قدم ريال مدريد عرضين من أجل التعاقد مع مبابي، حيث كان العرض الأول تبلغ قيمته 160 مليون يورو ووصل العرض الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

 

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن ريال مدريد قرر الانسحاب من الصفقة بسبب عدم نية باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي ورفضهم العروض المقدمة له.

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